شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات مرورية لإنشاء محطة بالمونوريل فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب الادارة العامة للمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين فى مدينة نصر تستغرق شهرا منعا لزحام المركبات ،وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى لحين الانتهاء منها خلال المدة المحددة لها.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين.. مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (30 يوماً) ليلاً ونهاراً حتى 21/1/2024

وتستلزم تلك الأعمال إجراء تحويلات مرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة ،بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين منعا لوقوع الحوادث.