سعر اللحوم الطازجة والمجمدة اليوم بمنافذ وزارة التموين.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء بسعر 220 جنيها للكيلو، كما تطرح اللحوم المجمدة بسعر 160 جنيها، واللحوم المجمدة "كباب حلة" بسعر 170 جنيها للكيلو بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

على جانب آخر، وفى نفس السياق تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية مدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بالمنافذ يوميا كذلك مد كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بالسلع والمنتجات الغذائية أول بأول، كما تتابع الوزارة صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير الجارى.