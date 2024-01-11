شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى يبدأون اليوم امتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا وورقيا في المدارس، حيث تستمر الامتحانات حتى 24 من يناير الجارى، فيما أكدت المدارس على تحميل الطلاب التحديثات على التابلت سواء تحديث التابلت نفسه أو تحديث النوكس وفتح منصة الامتحان swift assess والتأكد من كتابة V1.6.9 أسفل الشاشة قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى.

وتعقد الاختبارات الإلكترونية والورقية على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وأوضحت الوزارة، أنه يمنع الخروج من لجنة الامتحان بورقة المفاهيم كما لا يسمح للطالب بدخول اللجنة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأي أوراق، كما أنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بأي كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة وشددت على عدم مغادرة لجنة الامتحان بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة الالكترونية فقط دون الإجابة على الأسئلة المقالية الورقية.

وتابعت الوزارة أنه يحظر على الطلاب القيام بالغش داخل لجنة الامتحان وألا يتعرض للمساءلة والعقاب، كما يحظر على الطلاب القيام بتصوير أجزاء من الامتحان ووضعها على السوشيال ميديا، وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب.