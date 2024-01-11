شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد السكر الخام المستورد.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد غد السبت، عروض شركات توريد السكر الخام المستورد في الممارسة التي أعلنت عنها الوزارة لتوريد السكر الخام من أي منشأ و50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية "الجهة المستلمة" وفترات وصول من 29 فبراير حتى 15 مارس 2024 و / أو وصول من 16 مارس إلى 31 مارس 2024 وبالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلوجرام .

يأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار ضخ السكر بمنافذ الشركات التابعة بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع، كما تتابع الوزارة معدلات توفير السلع في الأسواق ومدى التزام التجار بالبيع بالسعر المعلن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.