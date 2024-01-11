شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستفيد المستثمر بمجال الاقتصاد الأخضر من خدمات وزارة البيئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة البيئة، تنشيط المشروعات وتشجيع الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتسعى إلى مساعدة المستثمر الأخضر سواء في تطوير مشروعه أو التوسع فيه إذا كان قائم بالفعل، وأطلقت وزارة البيئة وحدة خاصة ومنصة إلكترونية لدعم هذا النوع من المشروعات الخضراء سواء كانت مشروعات كبيرة أو متناهية الصغر أو متوسطة.

خلال هذا التقرير نقدم لك دليل مساعدات وزارة البيئة للمستثمر الصغير الذى يعمل أو يطمح في الاستثمار بالملف الأخضر، سواء كانت شركة أو فرد أو منظمة غير حكومية أو مؤسسة أهلية تستثمر بالفعل أو تفكر في الاستثمار.

5 حالات إذا كنت تعمل فيهم أو تستثمر يمكنك تلقى خدامات البيئة، وهى "الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، أو إدارة المخلفات، أو الطاقة المستدامة، أو السياحة البيئية، أو الاقتصاد القائم على أساس حيوي".

ومساعدة وزارة البيئة مربوطة بحالات معينة، سواء البحث عن فرص الاستثمار، أو تنقيذ دراسات الجدوى المسبقة، أو أن يكون لدى المستثمر مشروع يرغب في معرفة تأثيره على المناخ والبيئة، أو فكرة استثمار يرغب المستثمر في مناقشتها، أو يبحث عن وصول منتجاته إلي السوق وعن روابط وفرص للتسويق، أو يرغب في معرفة المزيد عن أحدث اللوائح والتشريعات والسياسات، أو البدء في حوار مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ونوهت وزارة البيئة، في أنه يمكن تكرار المشروعات والنماذج الناجحة، مع إمكانية نقل إلى بيانات ومعلومات عن السوق، أو البحث عن تمويل لمشروعك، أو البحث عن شراكات أو مشاركة في رأس المال.

وحددت وزارة البيئة عبر وحدة الاستثمار البيئي والمناخى حزمة من الدعم المتكامل وهى: تيسير الوصول إلى التمويل والاستثمار، وتيسير الوصول إلى بيانات السوق وتحليل الجدوى المسبقة، إضافة الى تمكين الحوار والدعم بين الجهات الحكومية والأعمال.