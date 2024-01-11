شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى بالجيزة يبدأون اليوم امتحانات الترم الأول فى اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، حيث يؤدي الطلاب امتحانهم الأول في مادة اللغة العربية.

ويواصل طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لليوم الثالث على التوالي، حيث يؤدون اليوم امتحانهم في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، ويستأنف طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم اليوم بمادة اللغة العربية والخط.

وشدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير امتحانات الفصل الدراسي الأول ورفعه لمدير الإدارة، وذلك لتجنب حدوث أى مشاكل أثناء العملية الامتحانية.

ونبه على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين.

وشدد مدير المديرية على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم، وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.