مصر للطيران: طائرة خاصة لنقل منتخب الكونغو من الإمارات إلى كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

سيرت شركة مصر للطيران رحلة خاصة رقم MS3903 بأحدث طائرتها من طراز إيرباص A320Neo لنقل منتخب الكونغو الأول لكرة القدم من مطار أبوظبي إلى مطار أبيدجان عبر مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت بكوت ديفوار، ويشارك فيها المنتخب القومي.

وتعد هذه الرحلة الثانية التي تنقل فيها مصر للطيران منتخب الكونغو على متن طائرة خاصة، حيث أقلعت رحلة في 17 نوفمبر الماضي بطراز بوينج B737-800 من مطار كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية لنقل بعثة المنتخب الكونغولي إلى مطار بنغازي، لملاقاة منتخب السودان في المباراة التي أقيمت بدولة ليبيا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان منتخب الفراعنة لكرة القدم، وصل الثلاثاء الماضي إلى أبيدجان على متن رحلة خاصة لمصر للطيران للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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