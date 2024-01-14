‫الزراعة: قريبا إنتاج جرعات سائل منوي من سلالات الأغنام والماعز عالية الإنتاج

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن المركز الدولي للتلقيح الاصطناعي في سخا بكفر الشيخ يقوم بإنتاج جرعات السائل المنوي سلالات الابقار العالمية و سلالات الجاموس المصري والإيطالي والتي ستصل هذا العام الى 250 الف جرعة ومن المنتظر أن تصل العام القادم إلى 500 الف جرعة ويهدف معهد الانتاج الحيوانى الى الوصول الى مليون جرعة سنويا.

وأضاف عبد العظيم أن المركز قريبا سيقوم بإنتاج جرعات السائل المنوي من سلالات الأغنام و الماعز العالمية والمحلية عالية الإنتاج والمرغوبة من المربين يقوم المركز بتوزيع جرعات السائل المنوي على معظم محافظات الجمهورية بنسب خصوبة تزيد عن 80%.

يذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره استهدفت تحقيق تنمية متوزانة واحتوائية ومستدامة، إيماناً من القيادة السياسية بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن الحق فى الحصول على إحتياجاته من الغذاء الآمن و الصحي والمستدام".

ويلعب قطاع الثروة الحيوانية دور مهم وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة، و تتمثل فى توفير فرص هامه للتنمية الزراعية المستدامة و تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الانسان و تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية و زيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية و توفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة و الشباب فى الريف.