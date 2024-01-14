شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تستعد لإطلاق مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم 27 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف، إن مساجد الجمهورية شهدت استمرار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل، حيث واصل أئمة وواعظات الأوقاف البرنامج التثقيفي بالمساجد، وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي للطفل برنامج عظيم ومشرف للغاية، ويبني جيلًا واعيًا، ويُنمي ثقافتهم بشكل كامل، ويحقق لهم امتلاك الثقافة بكل أشكالها، وتحويلها إلى منهج عقلي لحل مشكلات الواقع والإنسان، وفق منهج وسطي مستنير وفكر واعٍ.

جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف تستعد لإطلاق مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم في أكثر من 6000 مسجد على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

ويسرنا أن ننشر أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" على مستوى الجمهورية، وذلك على النحو التالي :

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/01/‎⁨برنامج-حصن-طفلك-كاملا⁩.pdf

وللاطلاع على كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)، عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2016/09/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AC%D9%80%D9%8030.pdf