شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والفاو تصدران عددا من النشرات لتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومن خلال المشروع المشترك، الذي يتم تنفيذه بين الجانبين حول توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية، عددا من النشرات والملصقات الإرشادية للتوعية بخطورتها، وطرق مكافحتها والوقاية منها.

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إنه يتم بالتنسيق مع الفاو، إعداد منشورات توعوية، ونشرات إرشادية وملصقات، لتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، يتم توزيعها على مديريات الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية بكل المحافظات، لنشرها على المزارعين، فضلا عن التوسع في نشرها بالوسائل التكنولوجية المختلفة.

وأضاف عزوز، أنه يجرى حاليا التنسيق في إطار التعاون المشترك، لإعداد كتيب تحت عنوان: "الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية في مصر"، فضلا عن مجموعة من المواد الفيلمية المتميزة، وذلك بالتنسيق أيضا مع الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.والمنسق الوطني لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وتشمل الأدلة الارشادية التي تم إعدادها: الدليل التعريفي بدودة الحشد الخريفية وطرق المواجهة، الدليل الإرشادي لنظام المراقبة والإنذار المبكر لدودة الحشد الخريفية في حقول الذرة، فضلا عن الدليل الإرشادي لمراقبة ورصد دودة الحشد الخريفية في حقول الذرة بالفحص الحقلي بالاستعانة بتطبيق الفيتموس.

كما تشمل المطويات والنشرات التوعوية والارشادية أيضا: المبيدات الموصى بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر، كذلك مظاهر الاصابة بدودة الحشد الخريفية، اضافة الى خطورة دودة الحشد الخريفية.

كذلك تم إعداد ثلاثة ملصقات توعوية، يتم توزيعها على الجمعيات والادارات الزراعية، ومناطق تجمعات المزارعين، وجميعها تستهدف نشر الوعي لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، والوقاية منها وطرق مكافحتها حال وجودها.