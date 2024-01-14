شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول برواق الخط العربى والزخرفة بالجامع الأزهر بإجمالى 400 دارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الدارسين برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر الشريف، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

- ألا يقل سن المتقدم عن ستة عشر عامًا.

- يحق للمتقدم الالتحاق بنوع واحد فقط من الخطوط الستة؛ النسخ، الرقعة، الثلث، الديواني، الكوفي، الفارسي، والزخرفة.

- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار القدرات، واختبار تحديد المستوى.

- مدة الدراسة تسعة أشهر مقسمة على ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر.

- يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال اختبار يتم عقده عن طريق الحضور المباشر.

- باب التقديم مفتوح لمدة خمسة أيام من تاريخ الإعلان.

- الأعداد محدودة والقبول بأسبقية التسجيل.

-الدراسة برواق الخط العربي مجانية بالكامل.

وعلي أن تكون الدراسة بالجامع الأزهر بنظام الحضور المباشر.

وللالتحاق بالرواق يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://service.azhar.eg/services/form/288

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.