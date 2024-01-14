شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 طن مصنعات لحوم ومفروم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاطلاع علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري، والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن، وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط عدد (23 طنا و764 كجم) مصنعات لحوم ومفروم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب تحرير 41 محضرا للمخالفين.

وشملت الضبطيات 22 طن لحوم ومصنعاتها وجلود ودواجن فاسدة وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال التفتيش على اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، تم ضبط 1504 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.