شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 5 آلاف زى أزهرى للأئمة وصرف 500 ألف جنيه لمعاشات نقابة القراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف توزيع (5000) زي أزهري جديد، وستنشر الوزارة لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ التوزيع.

من جانب آخر، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 14/1/2024م صرف دفعة شهر يناير 2024م وقدرها (500) ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء، حيث يتم صرف عدد أربع دفعات ربع سنوية ليصل إجمالي الدعم لنقابة القراء 2 مليون جنيه سنويًا.