شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محطات البحوث يتفقد برامج تربية القمح فى محطة بحوث سخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية بزيارة محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ لمتابعة برامج التربية للمحاصيل الاستراتيجية وشملت الجولة متابعة اكثارات القمح بالإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية في مساحة حوالى 520 فدان مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية و150 فدان مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لعدد من الأصناف مثل مصر 3 ومصر 4 وسخا 95 وسخا 96 وسدس 14 وجيزة 171 كذلك 200 فدان مساحات الكتان لصالح شركة طنطا للكتان والزيوت والإكثارات المختلفة من محاصيل الشعير والبرسيم ما يقرب من 230 فدان لإنتاج تقاوي الأساس من الأصناف المحسنة.

وشملت الجولة أيضا زيارة صوب البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر وكذلك محطة الإنتاج الحيواني، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور الميداني على المشروعات الزراعية والمتابعة المستمرة لبرامج التربية وإنتاج التقاوى وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

يذكر أن محطة البحوث الزراعية فى «سخا» بمحافظة كفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية إحدى قلاع البحث العلمى الزراعي وتعد صمام الأمن الغذائى المصرى، يعمل بها 534 باحثا من صفوة علماء الزراعة فى مصر والشرق الأوسط يعملون من خلال 58 قسما بحثيا بالمزرعة البحثية المقامة على مساحة 1200 فدان وبالمعامل العلمية وقاعات التدريب.. وتعتبر محطة «سخا» أكبر وأقدم محطات البحوث الزراعية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بدأت المحطة العمل منذ عام 1960، وتهدف إلى استنباط أصناف وهجن ذات جودة عالية لمحاصيل ذات إنتاجية كثيفة وموفرة للمياه، وتتحمل الإجهادات البيئية والحيوية، وتطوير وتحديث.