شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محطات البحوث يتفقد برامج تربية القمح فى محطة بحوث سخا والان مع تفاصيل الخبر
وشملت الجولة أيضا زيارة صوب البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر وكذلك محطة الإنتاج الحيواني، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور الميداني على المشروعات الزراعية والمتابعة المستمرة لبرامج التربية وإنتاج التقاوى وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
يذكر أن محطة البحوث الزراعية فى «سخا» بمحافظة كفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية إحدى قلاع البحث العلمى الزراعي وتعد صمام الأمن الغذائى المصرى، يعمل بها 534 باحثا من صفوة علماء الزراعة فى مصر والشرق الأوسط يعملون من خلال 58 قسما بحثيا بالمزرعة البحثية المقامة على مساحة 1200 فدان وبالمعامل العلمية وقاعات التدريب.. وتعتبر محطة «سخا» أكبر وأقدم محطات البحوث الزراعية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بدأت المحطة العمل منذ عام 1960، وتهدف إلى استنباط أصناف وهجن ذات جودة عالية لمحاصيل ذات إنتاجية كثيفة وموفرة للمياه، وتتحمل الإجهادات البيئية والحيوية، وتطوير وتحديث.
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