شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: فرض غرامات للراكب بدون تذكرة بعد إتاحة منافذ الدفع الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت هيئة السكة الحديد، على ضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر لعدم تعرضه لدفع الأجرة والغرامة المقررة، وذلك بعد اتاحة الهيئة صرف التذاكر من أكثر من وسيلة الكترونية، ولم يقتصر صرف التذكرة من شباك التذاكر فقط.

وأكدت الهيئة، أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، مناشدة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنها أتاحت الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع، لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - الثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية، حيث تقدر عدد نقاط البيع بمنظومة الدفع الفوري التي تعاقدت معها السكة الحديد، 820 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية .

هذا بالإضافة إلى إتاحة الحجز من خلال موقع الهيئة

وكذلك تطبيق الحجز الخاص بالهاتف المحمول

اندوريد

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وإستقلال القطار .