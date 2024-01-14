شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء رفح البرى يستقبل مصابين فلسطينيين ووفود أممية وتضامنية مع قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء رفح البري اليوم الأحد، المصابين والمرافقين الفلسطينيين لهم، إضافة إلى حملة الجوازات الأجنبية ووفود أممية وتضامنية مع قطاع غزة، كما تم الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال شاحنات مساعدات إنسانية لصالح الفلسطسنيين بالقطاع.

وقال مصدر طبي مسؤول - في تصريح صحفي - إنه تم استكمال إجراءات استقبال 30 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية والسويس والقاهرة، حيث يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف المصرية.

وأشار مصدر مسئول بديوان عام المحافظة إلى أنه يتم استقبال 100 من حملة الجوازات الأجنبية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح المصدر، أن الهلال الأحمر المصري جهز المساعدات تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري في شمال سيناء بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص في معبري العوجة وكرم أبو سالم.