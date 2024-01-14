شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار المعدات بالميادين والطرق فى القاهرة والجيزة تحسبا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة التأهب، وانتشار المعدات منذ فجر اليوم، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، وذلك وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

هذا وتمركزت أكثر من 225 معدة من معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير، للتعامل الفورى مع مياه الأمطار.



انتشار المعدات بالميادين والطرق تحسبا لسقوط أمطار



انتشار المعدات بالميادين والطرق فى القاهرة والجيزة تحسبا لسقوط أمطار



انتشار المعدات بالميادين والطرق فى القاهرة والجيزة



انتشار معدات شفط المياه بالطرق الرئيسية تحسبا لسقوط أمطار