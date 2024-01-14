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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من  الخضراوات  والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

‏-البصل بـ 18 جنيها.

-الطماطم بـ8.5 جنيه .

-البطاطس بـ 15 جنيها

-الجزر بـ 10 جنيهات .

بطاطا بـ11 جنيها.

-الخيار بـ 15 جنيها.

-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

الكوسة بـ17 جنيها.

-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

-الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏-الليمون بـ17 جنيها.

الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها.

 البسلة بـ30 جنيها

-جوافة بـ 25 جنيها.

يوسفي بلدى 12.5 جنيه 

-الموز البلدى بـ 15جنيها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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