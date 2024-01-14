شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية. ‏-البصل بـ 18 جنيها. -الطماطم بـ8.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 15 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات . بطاطا بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 15 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. الكوسة بـ17 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 45 جنيها . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها. الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها. البسلة بـ30 جنيها -جوافة بـ 25 جنيها. يوسفي بلدى 12.5 جنيه -الموز البلدى بـ 15جنيها.

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