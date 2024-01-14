شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1445هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك بين جميع المديريات والإدارات، تشمل الآتي:

1. تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية .

2. الصيانة الدورية والنظافة التامة للمساجد .

وسيتم تكريم أفضل المديريات والإدارات والأئمة والعاملين بالمساجد على مستوى الجمهورية.

وذلك في إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وتحفيزًا وتشجيعًا للمتميزين دعويًّا وإداريًّا ، وحرصًا منها على الاستعداد الجيد والمبكر لشهر رمضان المبارك 1445هـ .

وكانت قد حدثت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر يناير 2024م من الجمعة الثالثة حتى الجمعة الأخيرة :

• الجمعة الثالثة : 19/ 1/ 2024م - مجتمع بلا إدمان خطوات على الطريق.

• الجمعة الرابعة : 26/ 1/ 2024م - آيات التذكير ودلالاتها في القرآن الكريم.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 19 يناير 2024م بعنوان: "مجتمع بلا إدمان .. خطوات على الطريق".

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الشريف، وأن الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم وأخطرها على البشرية، وأن أموالها سحت وسم قاتل.

كما أكد وزير الأوقاف، أن مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات مطلب شرعي وواجب وطني، وواجبنا متضامنين أن نحمي المجتمع وبخاصة الشباب من وباء الإدمان الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع، بمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية والإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأمانه واستقراره، أو بعقول أبنائه وشبابه.