شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تسجيل استمارات الثانوية لطلاب الأزهر على موقع المشيخة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لإتاحة تسجيل استمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2023-2024، خلال ساعات علي بوابة الأزهر الشريف، ليتمكن الطلاب من التقدم للامتحانات هذا العام، وقد تم تحديد عدد من الطلبات سيتم الإعلان عنها بالتفاصيل خلال الساعات القادمة، ومنها عدد 4 صور بخلفية بيضاء ومسجل عليها من أسفل الاسم كامل مطابق لشهادة الميلاد والرقم القومى، ولا بد أن تكون الصورة المرفوعة على الموقع من ضمن الأربع صور التى تسلم للامتحانات، أما بالنسبة للمعيد يقوم باستخراج بيان رسوب حديث من المنطقة، ويقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بكتابة رقم جلوس المعيد وسنة الإعادة فى كشف 2ج فى الملاحظات ومطلوب أيضا شهادة ميلاد حديثة لم يمر علي استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب .

وبيان الرسوب بالنسبة للمعيد يرفق مع الاستمارة الإلكترونية، مع مراعاة عدم وضع الهمزات أو النقاط على اسم الطالب فى برنامج شئون الطلاب حتى لا يحدث خطأ فى الترتيب الأبجدى لكشوف 2ج.