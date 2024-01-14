شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحانات الصف الأول الثانوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عمليات المديرية تابعت امتحانات الصف الأول الثانوي، اليوم، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان فى مادتى (اللغة العربية، الكيمياء).

وتواصلت غرفه عمليات المديرية مع الإدارات التعليمية للاطمئنان والاستعلام عن مستوى الامتحان ودخول الطلاب على منصة الامتحان، مؤكدا أنه لم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونياً حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس ، وبالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجياً، يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقياً ويكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وتشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقياً.