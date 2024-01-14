شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تشغل 7 خطوط لخدمة زوار معرض الكتاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
خطوط معرض الكتاب:
الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات: عبد المنعم رياض - رمسيس - عباسية - جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب.
الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات: دوران شبرا - ش شبرا - احمد حلمى - ش رمسيس - عباسية - نادي السكة جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب.
- الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات: النزهة الجديدة - ميدان الحجاز السبع عمارات - مكرم عبيد مصطفى النحاس - المنهل - الوفاء والأمل - معرض الكتاب.
- الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات: الأميرية - ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين شمس میدان هشام بركات - الحى السابع - حى السفارات - معرض الكتاب.
- الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات: ميدان الجيزة - جامعة القاهرة القصر العيني - السيدة عائشة - الأتوستراد - جامعة الأزهر - معرض الكتاب.
- الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات: صقر قريش - - الطريق الدائري - محور المشير - معرض الكتاب.
- الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات: المظلات - سراي القبة - روكسي - السبع عمارات - الحى الثامن - الوفاء والأمل - محور المشير - معرض الكتاب.
وتنطلق فعاليات المعرض يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الحالي ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، مع العلم أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوم الخميس الموافق 25 يناير الحالي ، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».
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