شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تشغل 7 خطوط لخدمة زوار معرض الكتاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد هيئة النقل العام بالقاهرة، لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، بعدد من الخطوط التى تخدم زوار المعرض الذى سينطلق فى 24 يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بإجمالي عدد سيارات هيئة النقل العام التي تقوم على خدمة معرض الكتاب 58 سيارة.

خطوط معرض الكتاب:

الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات: عبد المنعم رياض - رمسيس - عباسية - جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب.

الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات: دوران شبرا - ش شبرا - احمد حلمى - ش رمسيس - عباسية - نادي السكة جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب.

- الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات: النزهة الجديدة - ميدان الحجاز السبع عمارات - مكرم عبيد مصطفى النحاس - المنهل - الوفاء والأمل - معرض الكتاب.

- الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات: الأميرية - ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين شمس میدان هشام بركات - الحى السابع - حى السفارات - معرض الكتاب.

- الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات: ميدان الجيزة - جامعة القاهرة القصر العيني - السيدة عائشة - الأتوستراد - جامعة الأزهر - معرض الكتاب.

- الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات: صقر قريش - - الطريق الدائري - محور المشير - معرض الكتاب.

- الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات: المظلات - سراي القبة - روكسي - السبع عمارات - الحى الثامن - الوفاء والأمل - محور المشير - معرض الكتاب.

وتنطلق فعاليات المعرض يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الحالي ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، مع العلم أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوم الخميس الموافق 25 يناير الحالي ، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».