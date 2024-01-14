شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 85 مليون جنيه لتجديد المساجد والمبانى الإدارية بالمديريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 14 /1 / 2024م مبلغًا وقدره 85,753,600 جنيه لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024م ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام.
من جانب آخر وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته ، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 14/1/2024م صرف دفعة شهر يناير 2024م وقدرها (500) ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء ، حيث يتم صرف عدد أربع دفعات ربع سنوية ليصل إجمالي الدعم لنقابة القراء 2مليون جنيه سنويًا.
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