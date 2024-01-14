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وزير الأوقاف يعتمد 85 مليون جنيه لتجديد المساجد والمبانى الإدارية بالمديريات

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 14 /1 / 2024م مبلغًا وقدره 85,753,600 جنيه  لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024م ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف توزيع ( 5000 ) زي أزهري جديد، وستنشر الوزارة لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ التوزيع.

 

من جانب آخر وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته ، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 14/1/2024م صرف دفعة شهر يناير 2024م وقدرها (500) ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء ، حيث يتم صرف عدد أربع دفعات ربع سنوية ليصل إجمالي الدعم لنقابة  القراء 2مليون جنيه سنويًا.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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