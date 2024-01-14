شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوى العام يؤدون امتحان الترم الأول على التابلت دون مشكلات تقنية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا وورقيا، على مستوى الجمهورية، حيث تابعت الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أن الامتحانات الإلكترونية تسير بشكل منتظم ولا توجد أى مشكلات تقنية أو فنية واجهت الطلاب.

وأوضحت أنه تم متابعة سير الامتحان من مدرسة الدكتورة سمير فهمى الرسمية لغات، حيث أدى الطلاب فى الصف الأول والثاني الثانوي امتحان مادتى اللغة العربية والكيمياء وفق الجداول المعلنة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونياً حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس ، وبالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجياً ، يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقياً ويكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وتشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقياً .

وأوضحت أن الامتحان فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان ، وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم آداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الإمتحان المحدد بالجدول ، مضيفة أن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

وأوضحت المديرية أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي ستكون ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية .