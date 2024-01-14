شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يحذر من توسيع الصراع فى منطقة البحر الأحمر ويحذر من تداعياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر في بداية الأزمة في غزة حذرت من التصعيد العسكري والاستقطاب، مما سيكون له تداعيات على امن واستقرار المنطقة، مشيرا لأهمية نفاذ المساعدات الانسانية للقطاع ومعالجة الوضع الصحي.

أشار وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الصين أن توسيع رقعة الصراع في البحر الاحمر والمنطقة سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، داعيا لضرورة معالجة الأمر ووقف اطلاق النار في غزة والتعامل مع جذور المشكلة وهى احتلال اسرائيل لأراضى فلسطينية، مشددا على ضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 5 يونيو 1967 وأن تمنح عضوية كاملة باعتبارها دولة معترف بها في الامم المتحدة.

دعا وزير الخارجية لأهمية النظر في أصل المشكلة وسبب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بين الجانبين.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر حريصة متابعة الدعم المقدم لإظهار الحقيقة في الأراضي المحتلة وكشف حقيقة ما يجري، موضحا أن مصر تتابع الدعوى الجنائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية.

أوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الصين، أن عددا كبيرا في غزة يتعرضون للقتل، داعيا لضرورة وقف إطلاق النار في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها القطاع وضرورة منع التصعيد في الأزمة وتداعياتها وتجيب الشعب الفلسطيني في ظل محاولات اسرائيل للتهجير القسري، مشيرا لرفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة او الضفة الغربية.