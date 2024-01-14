شكرا لقرائتكم خبر عن طرح شهادة ادخار من بنك ناصر لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 20%.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شهادة ادخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويا ودورية الصرف شهريا. طرح شهادة ادخار من بنك ناصر ويأتي ذلك انطلاقًا من دور بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كل فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.

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