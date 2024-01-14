أخبار مصر

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 23968 شهيدا و60582 جريحا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 23968 شهيدا و60582 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23968 شهيدا، و60582 جريحا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "الصحة الفلسطينية": الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وتابعت: "الاحتلال تعمد خلال 100 يوم من العدوان على غزة قتل 337 كادرا صحيا واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements