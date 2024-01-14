شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 23968 شهيدا و60582 جريحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23968 شهيدا، و60582 جريحا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت "الصحة الفلسطينية": الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف.
وتابعت: "الاحتلال تعمد خلال 100 يوم من العدوان على غزة قتل 337 كادرا صحيا واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية".
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