شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: ناقشت مع وزير خارجية الصين الوضع فى غزة والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره الصيني وانغ يي، الذي يزور القاهرة ضمن جولة له، موضحا أن أجرى مباحثات صباح اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح وزير الخارجية أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وآفاق التعاون بين القاهرة وبكين، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في مجالات التنمية والتعاون الثنائي، لافتا أن المشاورات تطرقت للوضع في غزة والبحر الأحمر، مشيرا لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني ومعاناته في ظل العدوان الإسرائيلي.

وأكد أهمية التنسيق لمواجهة هذه التحديات والدفع نحو وقف إطلاق نار فوري في غزة وتوفير المساعدات، مشيدا بدعم الصين للتحركات الأممية لزيادة حجم المساعدات لغزة، مشددا على اهمية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧.