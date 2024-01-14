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الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الصينى لتدعيم الشراكة الشاملة بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "وانج يي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار المسئولين الصينيين، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة.

 

وفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، عقب اللقاء، أوضح أن وزير الخارجية الصيني سلم الرئيس رسالة من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، تضمنت التهنئة على إعادة انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

 

الرئيس السيسي مع الوفد
الرئيس السيسي مع الوفد

 

جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي
جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

مناقشات جانبية
مناقشات جانبية

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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