شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: افتتاح منفذ جديد لبيع منتجات الألبان بأسعار مخفضة وجودة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح معهد الإنتاج الحيواني اليوم، المنفذ الثاني لمكون تصنيع الألبان، وسيتم طرح منتجات الألبان المصنعة من الحليب الطبيعي المنتج بمحطات المعهد والمصنع بأعلى الاشتراطات الصحية بأسعار تنافسية.

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وفي إطار مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بزيادة عدد منافذ الوزارة لبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

قال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني، إنه سبق وتم افتتاح المنفذ الأول بمقر المعهد بشارع نادي الصيد بالدقي، مشيرا إلى أن المنتجات التى يتم طرحها في المنفذين من إنتاج المحطات التابعة للمعهد على مستوى الجمهورية وهي من المنتج إلى المستهلك مباشرة مما يضمن جودتها وأسعارها المخفضة.

من جانبه، أوضح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة انه تنفيذا لتوجيهات الوزير هناك خطة لزيادة عدد المنافذ لتغطية أكبر عدد من المواطنين في كل محافظات الجمهورية وتشمل جميع السلع الأساسية للوصول بالمنافذ إلى 300 منفذا بحلول منتصف العام الحالي.

وأشار إلى أنه جارٍ افتتاح 12 منفذا لبيع بيض المائدة بمحافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والغربية وهي المحافظات التي يوجد فيها محطات انتاج بيض المائده التابع للوزارة .

وأضاف أنه مع نهاية شهر فبراير القادم سوف تصل عدد المنافذ الى 274 منفذا.