شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل.. أمطار وارتفاع طفيف بالحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الأحد 14 يناير 2024 إلى السبت 20 يناير 2024، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً يومى (الخميس والجمعة).

كما تشهد هذه الفترة، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

ومتوقع اليوم الأحد الأحد 14 يناير أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومع يوم غد الإثنين 15 يناير أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة يوم الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية.

اعتباراً من الأربعاء 17 يناير ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات مئوية ليسود طقس شتوى مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً.