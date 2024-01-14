شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إلغاء استخراج تذكرة بدون غرامة لركاب محطات لا يوجد بها شباك تذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتبارا من يوم 15/1/2024 يتم إلغاء استخراج تذاكر بدون غرامة بالقطارات لركاب المحطات التي لا يوجد بها شبابيك تذاكر، وعليه يجب عدم استقلال القطار بدون تذكرة أو ما يخول استقلال القطار من اي محطة علي مستوي الشبكة ومن يتواجد بدون تذكرة بالقطار يتم تحصيل الاجرة والغرامة المقررة.

يأتى ذلك بعد تسهيل الحصول على تذاكر السفر على القطارات من خلال عدد من وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 الف نقطة بيع والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة، فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم.

ويتم استخراج تذاكر من وكلاء البيع ( فوري - خدماتى – طلقة – كاش كول – أو باى) لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - الثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية والحجز متاح قبل السفر بــ 14 يوم .

وناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.