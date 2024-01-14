شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: الرئيس السيسى يقود إنجازات كبيرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، مشددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، مشيدا بمجالات التعاون بين البلدين والتنسيق المشترك في عدة مجالات.

من جانبه، أشاد وزير خارجية الصين بالإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن تحقق المزيد من النجاح في ظل الإنجازات الكبيرة التي يقودها، موضحا أنه خلال العام الجاري يكون قد مر 10 سنوات من الشراكة الاستراتيجية.

وأكد وزير خارجية الصين أهمية تعميق الثقة المتبادلة بالاستمرار في الدفاع عن المصالح المشتركة، مشيرا لتوقيع اتفاق برنامج تنفيذي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة لخمس سنوات مقبلة، موضحا أن بلاده تشجع الشركات الصينية للاستمرار في الاستثمار في مصر حيث ترتبط مصر والصين برصيد حضاري كبير، مشيرا إلى بلاده تحرص على زيادة حجم السياحة الصينية الوافدة لمصر .