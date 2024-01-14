شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين يشدد على ضرورة أمن الملاحة فى منطقة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير خارجية الصين وانج يي الدولة المصرية بانضمامها إلى تجمع البريكس، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية وتسهيل السلطة الفلسطينية في ممارسة مهامها في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأكد وزير خارجية الصين في مؤتمر صحفي مع الوزير شكري قلق بلاده من التوتر في البحر الأحمر، مشددا على اهمية سلام الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

كما شدد وزير خارجية الصين أن بلاده ستعمل مع القاهرة لايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.