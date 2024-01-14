شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الحرية الرسمية للغات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول إلكترونيا اليوم الأحد بمدرسة الحرية الرسمية للغات، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والكيمياء إلكترونيا، وتابعت حنان نوح مديرة المدرسة سير الامتحانات منذ الصباح، مؤكدة أن الطلاب أدوا الاختبارات الإلكترونية على أجهزة التابلت دون مشكلات تقنية أو فنية، موضحة أنه تم متابعة جميع الطلاب حتى انتهاء أداء الامتحان الإلكترونى والورقى وتم تذليل كافة العقبات.

فيما أشاد سامح عبد القادر نائب مدير المدرسة بالحضور المرتفع للطلاب وانتظامهم فى أعمال الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحان تم على أجهزة التابلت دون أدنى معوقات .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونياً حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس ، وبالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجياً ، يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقياً ويكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وتشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% ورقياً .

وأوضحت أن الامتحان فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان ، وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم آداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الإمتحان المحدد بالجدول ، مضيفة أن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني ،

وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية

وأوضحت المديرية أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي ستكون ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية .

حنان نوح مديرة المدرسة تتابع سير الامتحانات من داخل إحدى اللجان

سامح عبد القادر نائب مدير المدرسة يتابع سير الامتحانات

محمد يمانى مدرس أول الرياضيات يشرف على لجنة الامتحان

حنان نوح مديرة المدرسة وسامح عبد القادر نائب المدير واجتماع تنظيمى لسير الامتحانات