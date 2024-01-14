شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أونروا يعبر ميناء رفح فى اتجاه قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) فيليب لازاريني، بوابة ميناء رفح البري بشمال سيناء فى اتجاه قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول بشمال سيناء- فى تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه كان في وداع المدير العام لوكالة الأمم المتحدة أمام ميناء رفح البري محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.. مشيرا إلى أن زيارة لازاريني لقطاع غزة تستمر حتي بعد غد الثلاثاء.

وأكد فيليب لازاريني، أن ميناء رفح البري مفتوح ولم تغلقه السلطات المصرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.. لافتا إلي أن الإجراءات الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات إلى القطاع.

وأشار إلى أن الـ 100 يوم الماضية مرت على أهالي قطاع غزة كأنها 100عام، وأن قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية وعلي أبواب مجاعة، وقال"إن هذا يشوه إنسانيتنا المشتركة وستكون وصمة عار جماعية إذا لم نتمكن من منع حدوث ذلك".

وثمن لازاريني الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.. مؤكدا أن حلول فصل الشتاء يزيد من تدهور ظروف الحياة بالقطاع خاصة من يعيشون بلا مأوي.

وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة التقى فى وقت سابق اليوم المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.