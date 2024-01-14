شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بسيد الخواتم اليوم فى مشهد بديع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر و الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد 14 يناير 2024 وبداية الليل القمر بالقرب من كوكب زحل (ظاهريا) على قبة السماء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ظاهريا أعلى يسار كوكب زحل بداية الليل وبسبب المسافة الظاهرية بينهما في هذا الاقتران فلن يظهرا سويا في مجال روية التلسكوب ولكن يمكن ذلك بواسطة المنظار.

زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلو متر فقط.

سوف يصل القمر وزحل لحظة الاقتران ويفصل بينهما 2.5 درجة عند الساعه 06:25 مساءً بتوقيت مكة - 03:25 مساءً بتوقيت جرينتش.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب لذلك مساء اليوم التالي سيلاحظ ان القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.