شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار وزير الرى بتحديد مساحة زراعة الأرز الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بتحديد المساحة المقررة لزراعة محصول الأرز الموسم القادم والبالغة 724 ألف فدان فى 9 محافظات.

وتضمن القرار زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الرى والصرف والأراضي التى بها مشاكل فى التربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الارز فى الدلتا.

ونص القرار على السماح بزراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز فى الدلتا.