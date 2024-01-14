شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: تايوان جزء لا يتجزأ من بلدنا ونحذر من التدخلات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن تايون هي جزء من دولة الصين، مشيرا لإعلان القاهرة منذ ثمانين عاما للاتفاق على عودة تايوان للصين، وبعدها تم الاتفاق لاحقا على ضرورة تفعيل الوثائق المتفق عليها بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد الوزير أن تايوان جزء أصيل من الصين ولن تكون أي دولة واستقلالها لم ولن ينجح في الماضي او الحاضر أو المستقبل.

وحذر وزير خارجية الصين في مؤتمر صحفي مع الوزير شكري من أي محاولات لاستهداف الصين والتدخل في الشؤون الداخلية وسيجد ردّا قاطعا وسيعاقب، محذرا من المساس بمصالح الأمة الصينية محذرا من المساس بأمن وسلامة بلاده، مضيفا: ستعود تايوان لبلادنا.