شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى عن مسؤولين أمريكيين: بايدن محبط من إدارة نتنياهو لحرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن محبط من إدارة نتنياهو للحرب على غزة والأوضاع في الضفة الغربية وأن الوضع في قطاع غزة سيئ وصبر الرئيس بايدن ينفذ.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن بايدن لم يجر أي اتصالات مع نتنياهو منذ 20 يوما بعد رفضه تحويل المقاصة للسلطة الفلسطينية.