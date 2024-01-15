حج 1445هـ.. "عضو السياحة" محذراً: التأشيرات خارج المنظومة سيقابلها رد قوي من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن التأشيرات خارج منظومة الحج من أبرز النقاط المهمة في ممنوعات الحج السياحي 1445 هـ والتي يجب التركيز عليها.

وأضاف "وحيد"، لـ"الخليج 365"، أن التأشيرات خارج منظومة الحج وغير المصرح لها بأداء المناسك، يجب تحذير المواطنين منها مرارًا وتكرارًا؛ لأنه سيكون لها رد فعل قوي من الجانب السعودي.

ومن جانبه، أوضح مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أنه يوجد عدد من الأمراض تمنع صاحبها من السفر لأداء مناسك وفريضة الحج.

وأوضح "صادق"، لـ"الخليج 365"، أن أبرز هذه الأمراض، كالآتي:

- مرضى الفشل الكلوي، مما يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوي.

- مرضي تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

- الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

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