مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو التحرش بسائح كوري بمدافن قايتباى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمني، مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سائح "كوري الجنسية" لمحاولة تحرش من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية "قديم" سبق تداوله عام 2022.

وأوضح المصدر أنه خلال شهر أبريل عام 2022 تقدم الكوري المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباي، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه "مزدوج الجنسية"،واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وأنه متواجد حالياً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للحكم.

ويأتي ذلك ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة، مجتزئة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن، والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري.