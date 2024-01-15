أول تعليق من وزير والرياضة على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تعادل منتخب مصر لكرة القدم وموزمبيق في أولى جولات مشواره ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المنتخب أخفق في الفترة الماضية إخفاقات عديدة، وذلك منذ كأس العالم 2018 حتى خسارة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ولفت أشرف صبحي إلى أن منتخب مصر لكرة القدم يضم عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، ومباراة موزمبيق تستحق النقد لكن نحتاج الوقوف بجانب الفريق، معربا عن أمنياته في استمرار دعم الجماهير للمنتخب في المباراة المقبلة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: أتابع بشكل مستمر مع بعثة المنتخب ومدرب الفريق كل المستجدات الخاصة بالفريق، وكرة القدم بها مفاجآت مستمرة، والفريق ليس لديه رفاهية الاختيار ويجب الفوز على غانا التي أخفقت في المباراة الأولى، معلقا: «أثق في طموح اللاعبين ونحن مسئولين وجماهير نقف وراء اللاعبين، وعليهم بذل قصارى جهدهم لإعلاء قيمة الرياضة المصرية التي تتطور وتحترم ذاتها».

واستكمل وزير الرياضة قائلا: «النني قال لي لازم تثقوا فينا، وولاد مصر رجالة ومقدرين المسئولية، وكل اللاعبين اجتمعوا سويا وأثق في قدراتهم لأنهم أبناء منتخب مصر الغالي، ونحتاج الأدء المشرف قبل النتيجة».

ووجه وزير الرياضة رسالة لمحمد صلاح قائلا: الضغط على مو صلاح بسبب أنه أصبح زي مارادونا في الأرجنتين ورونالدو في البرتغال، وكان طموحاتنا نشوف محترف في أي دوري، والتاريخ سيظل يذكره لأنه رمز الفراعنة المجسد في عاصمة الكرة العالمية، وأقول له المصريين عشمانين فيك، وتحمل وماتزعلش وإحنا معاك.