قرار جديد من القضاء بشأن الراقصة سما المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 20 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات استشكال سما المصري على حبسها سنتين بقضية الفيديوهات الخادشة للحياء.

وأوضح أشرف ناجي، محامي سما المصري أن قدّم استشكالًا طالب فيه بوقف تنفيذ العقوبة على موكلته.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على الراقصة الاستعراضية لتنفيذ حكم قضائي بحبسها سنة لتكمل عقوبة الحبس سنتين بعد حكم نهائي بات من النقض.

كانت محكمة النقض عدلت عقوبة سما المصري من سنة - أفرج عنها بعد قضاء العقوبة - إلى سنتين، ليجري ضبطها لإكمال مدة الحبس.

نسبت النيابة لسما المصري نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء والتحريض بالإغراءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض بالإغراءات على ممارسة الدعارة، عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

كما وجهت لها النيابة اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري إنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وأفرجت الأجهزة المعنية في 27 نوفمبر الماضي، عن الراقصة سما المصري بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف.