4 رحلات أسبوعيًا.. "فلاي دبي" تفتتح خط طيران مباشر إلى كينيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

سيرت "فلاي دبي" خط طيران مباشر إلى مدينة مومباسا الكينية، لتصبح أول ناقلة اماراتية تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة بواقع 4 رحلات أسبوعيا، وهبطت الرحلة الأولى في مطار مومباسا الدولي لتصل الشركة في أفريقيا إلى 12 وجهة في 11 دولة.

واستقبلت سلطات مطار مومباسا الرحلة الافتتاحية FZ 1289 القادمة من مطار دبي الدولي بمدافع المياه وهو العرف الدولي لحظة هبوط الطائرة، وكان في استقبال الرحلة وفد رفيع المستوى ضم عبد الصمد شريف ناصر محافظ مومباسا الكينية واونيسيموس موركومين، وزير الطرق والمواصلات بالإضافة إلى ممثلين من السياحة في كينيا وهيئة المطارات الكينية، وكان على متن الرحلة وفد فلاي دبي برئاسة سودهير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية.

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في فلاي دبي: "تعكس رحلة الشركة إلى مومباسا التزامنا بمواصلة تعزيز شبكتنا في أفريقيا إلى واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية في شرق أفريقيا.

واضاف سودير : "انطلاق عملياتنا سيخدم الجالية الكينية في الإمارات ويعزز من حركة التجارة بين بلدينا ويعطي المسافرين من دولة الإمارات ومن جميع أنحاء شبكة فلاي دبي المتنامية خيارات السفر لاستكشاف افضل المعالم السياحية في كينيا.

ومن جهته قال اونري أوجوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة المطارات الكينية: "يعد هذا اليوم علامة بارزة في مشهد الطيران المتنامي باستمرار في بلدنا، رحلات فلاي دبي إلى مطار موي الدولي لا يعزز التواصل بين بلدينا فحسب، بل يمثل أيضا شهادة على الشراكة الحيوية والمتنامية بين كينيا والإمارات.

وبلغ أسعار التذاكر لدرجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى مومباسا من 4,200 درهم، والدرجة السياحية الاساسية من 1,600 درهم ، فيما تبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب على درجة الأعمال من مومباسا إلى مطار دبي الدولي من 1,500 دولار أمريكي ، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 500 دولار أمريكي.