بالصور.. ظهور نادر لأحمد شفيق وجمال مبارك في عزاء صهر جمال عبدالناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

حضر الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، وجمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عزاء حاتم صادق، صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الإدارة السابق لبنك عودة مصر، في دار مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وحضر العزاء أيضًا: عمرو موسى والمخرج خالد يوسف ووزيرة التخطيط هالة السعيد ورئيس بنك مصر محمد الأتربي ورئيس البنك الأهلي هشام عكاشة، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي والنائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.

ورحل حاتم صادق إلى جوار ربه، الثلاثاء الماضي، بعد خبرة مصرفية تصل إلى 50 عاما، بعد أن بدأ حياته المهنيه محررا صحفيا في جريدة الأهرام.

وحاتم صادق هو صهر الرئيس السابق جمال عبد الناصر ووالد المصرفية هالة صادق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، حيث شهدت مسيرته المهنية تقلده العديد من المناصب المختلفة بالقطاع المصرفي.