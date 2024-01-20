خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف: طلاق ياسمين والعوضي مجرد خاطر لم أتمن تحققه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، أن توقعها لطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هو مجرد خاطر لم تتمنَ أن يتحقق، مؤكدة أنها تحب توقع الخير دائمًا.

وقالت عبد اللطيف، خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: أنا بحب ياسمين عبدالعزيز وحياتها الشخصية بالنسبة لي خط أحمر، وده كان مجرد إحساس مش أكتر.

توقعت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، أن ياسمين عبد العزيز ستدخل في تجربة زواج في الفترة المقبلة، وأن تنجب طفلًا، وأن ياسمين عبد العزيز لم تستكمل حياتها بمفردها.

وخلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، توقعت خبيرة الأبراج، اشتعال الحرب اليمنية الأمريكية، ووفاة أحد العائلة الملكية البريطانية، بالإضافة إلى وفاة فنان في حادث مأساوي.

كما توقعت فوز منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية الحالية، وارتفاع في قيمة الجنيه مقابل الدولار، فضلًا عن تحسن في الاقتصاد المصري خلال 2024، بالإضافة إلى تحقق الوحدة الفلسطينية وانقلاب دموي في العراق، واقتراب روسيا من تحقيق الانتصار في حربها.