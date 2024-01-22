خيرى رمضان عن ظهور نجاة بحفل Joy Awards: مين اللي أقنعها بالسفر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي خيرى رمضان، على ظهور نجاة الصغيرة بعد سنوات في حفل توزيع جوائز Joy Awards في المملكة العربية السعودية.

وقال خيري رمضان، خلال برنامجه "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد: لم أكن سعيدًا بظهور نجاة الصغيرة، ذهبت وذهب معها بعض المحبة، متسائلًا: "مين اللي أقنع نجاة بالسفر للمهرجان؟، هناك بعض المستفيدين ضغطوا عليها للذهاب إلى السعودية، نجاة التي تجاوزت الثمانين لا يمكن تكون بتدور على فلوس، لو عايزة فلوس كانت عملت كتير، ربما حد تاني عايز فلوس".

وأضاف: السعودية كسبت كتير بوجود نجاة الصغيرة، وإحنا خسرنا، إحنا فشلنا في إظهار نجاة، لأنها قالت أنها معتزلة وبعيدة عن الأضواء، متابعًا: "لما ساركوزي كان عايز يكرم فيروز راح ليها لحد البيت".

وتابع الإعلامي خيرى رمضان: الفلوس بتجيب أي حد، الفلوس مش بتجيب أي حد، خاصة من لديه قيمة وتاريخ، الفلوس بتجيب المضطر والمحتاج والفقير والهزيل التافه.