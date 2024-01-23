داخل الكابوتشا.. جمارك سفاجا تضبط مليون و863 ألف قرص مخدر قبل شحنها للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة سامي أبو طالب بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة بجمارك سفاحا برئاسة محمود حمدي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، محاولة تهريب مليون و863 ألف قرص مخدر داخل رسالة كابوتشا قبل تصديرها إلى السعودية.

وبحسب بيان صحفي، الثلاثاء: وردت معلومات سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا برئاسة محمود حمدى ومن محمد فتوح مدير إدارة الصادر بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد محملة برسالة كابوتشا (خس) مصدرة إلى السعودية، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود صلاح مدير حركة الصادر ووائل الشريعي مدير تعريفة الصادر ورجال جمارك الصادر والفحص بالأشعة ومكافحة التهرب الجمركى بالتنسيق مع الإدارات المختصة لتنفيذ الإخبارية وتفتيش السيارة المبردة، وتبين وجود مليون و863 ألف قرص يشتبه أنها من مواد مخدرة محشوة داخل أكياس فى مشمول رسالة الكابوتشا (الخس).

وبلغت قيمة المضبوطات حوالي 558 مليون و900 ألف جنيه، وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليار و117 مليون جنيه و800 ألف جنيه.

قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.