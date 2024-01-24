أنباء متضاربة عن وفاة العامري فاروق.. لميس الحديدي تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الأنباء المتضاربة بشأن وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي متأثرا بنزيف فى المخ.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: إن شقيق العامري فاروق نفي خبر وفاته لكن مازالت حالته الصحية حرجة، مشيرة إلى أن العامري فاروق واحد من العلامات البارزة في الكرة المصرية.

وكانت الساحة الرياضية شهدت خلال الساعات الماضية، تضارب حول وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق.

فبينما أعلنت مصادر رياضية وإعلامية وفاته، نفى شقيقة خالد العامري في تصريح خاص لـ "الخليج 365" وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاته.

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